Η Άρσεναλ επικράτησε εκτός έδρας της Νότιγχαμ με 2-1, βρέθηκε στο -2 από τους Reds κι ετοιμάζεται για τη μεταξύ τους μονομαχία. Τεσσάρα και ανάσα η Λούτον, κάτω από τη ζώνη η Έβερτον.

Η Άρσεναλ κυριάρχησε, επικράτησε 2-1 της Νότιγχαμ και πήρε την πρώτη νίκη σε αυτό το γήπεδο στον 21ο αιώνα. Με τη δεύτερη διαδοχική νίκη πλησίασε τη Λίβερπουλ στο -2 (με ματς περισσότερο) και περιμένει τη μεταξύ τους μονομαχία την Κυριακή (04/02).

Η Άρσεναλ μπήκε πιο δυνατά, πίεσε και είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 13ο λεπτό, με το σουτ του Μαρτίν Οντεγκααρντ να μη βρίσκει στόχο. Οι Λονδρέζοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, δεν άφησαν την αντίπαλό τους να πάρει ανάσα. Ωστόσο, Ζεσούς, Οντεγκααρντ δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Ματ Τέρνερ. Στα τελευταία λεπτά η Άρσεναλ πλησίασε το γκολ, αλλά οι Σάκα και Ζεσούς δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

2-0 SAKA WHAT A FINISH WITH HIS WEAKER FOOT pic.twitter.com/ltnw6uSgoX