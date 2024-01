Ο Άγγλος σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάρκους Ράσφορντ έπινε τεκίλα για 12 ώρες στο Μπέλφαστ πριν λιποθυμήσει στις 3 το πρωί!

Η «The Sun» αναφέρει ότι ο σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάρκους Ράσφορντ έπινε τεκίλα για 12 ώρες στο Μπέλφαστ πριν λιποθυμήσει στις 3 το πρωί. Λίγες ώρες αργότερα ο σύλλογος του Ολντ Τράφορντ ανακοίνωσε ότι ο επιθετικός τους ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να προπονηθεί, οπότε δεν έπαιξε στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-2 επί της Νιούπορτ.

«Είναι ένα εσωτερικό θέμα. Θα το φροντίσω», είπε ο προπονητής Έρικ Τεν Χαγκ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για την απουσία του Άγγλου διεθνούς.

Σερβιτόρα, μάρτυρας στο... ξεφάντωμα του Ράσφορντ στο Μπέλφαστ ισχυρίζεται ότι ο διεθνής Άγγλος επιθετικός είχε «αποστολή να μεθύσει. Μου ξεκαθάρισε ότι είχε αποφασίσει ότι δεν επρόκειτο να προπονηθεί την Παρασκευή. Δεν είχε σχέδια να γυρίσω σπίτι εκείνο το βράδυ».

