Ο σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάρκους Ράσφορντ εθεάθη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπέλφαστ το βράδυ πριν ο Έρικ Τεν Χαγκ αποκαλύψει ότι έχασε την προπόνηση λόγω «ασθένειας».

Ο Άγγλος διεθνής Μάρκους Ράσφορντ φαίνεται ότι απόλαυσε μια βραδινή έξοδο μεσοβδόμαδα στο κλαμπ «Thompson Garage» στο Μπέλφαστ, με πλάνα που εμφανίστηκαν στα social media να τον δείχνουν να μπαίνει στο πάρτι το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με την Daily Mail.

Πηγές κοντά στον παίκτη αποκάλυψαν ότι είχε να παρευρεθεί σε ένα δείπνο και έπρεπε να καθυστερήσει την πτήση του για το σπίτι αφού αρρώστησε. Ακόμη και ο προπονητής της ομάδας Έρικ Τεν Χαγκ επιβεβαίωσε ότι η απουσία του Άγγλου οφειλόταν σε ασθένεια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Παρασκευής (26/01) ενόψει της αναμέτρησης του τέταρτου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας με τη Κάουντι. «Σήμερα το πρωί, ο Ράσφορντ ήταν άρρωστος και ο [Τζόνι] Έβανς ήταν άρρωστος», είπε ο κόουτς της Γιουνάιτεντ.

Ένα βίντεο που μοιράστηκε ένας χρήστης στο twitter δείχνει τον Ράσφορντ να κατεβαίνει τις σκάλες του νυχτερινού κέντρου μαζί με μια ομάδα φίλων. Το βίντεο κοινοποιήθηκε με μια λεζάντα που έγραφε: «Ο Ράσφορντ βγήκε στο Τόμσονς χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ προφανώς δεν βοηθούσε τον εαυτό του όσον αφορά την απόδοση».

Rashford out in thompsons last night in Belfast clearly not helping himself with regards to performance pic.twitter.com/1THyoqT3YL