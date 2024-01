Σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα ο Γιούργκεν Κλοπ θα κάνει αποχή από τους αγωνιστικούς χώρους για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Την απόφαση να σταματήσει από τα καθήκοντα του στη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν πήρε ο Γιούργκεν Κλοπ. Με ένα βίντεο δύο λεπτών, ο Γερμανός τεχνικός ανακοίνωσε ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, δύο χρόνια νωρίτερα από τη διάρκεια που είχε το συμβόλαιο του, αφήνοντας έτσι 100 εκατομμύρια ευρώ πίσω...

Ήδη τα πρώτα σενάρια έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν, καθώς οι Καταλανοί γράφουν για το μεγάλο... όνειρο του Τζουάν Λαπόρτα να τον δει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τους Γερμανούς ωστόσο, ο Κλοπ δεν σκοπεύει να αναλάβει κάποια τεχνική ηγεσία μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως τονίζει το γερμανικό Sky, ο Κλοπ έχει αποφασίσει να απέχει από τους αγωνιστικούς χώρους και να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν χρόνο, θέλοντας να ξεκουραστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του πριν πάρει κάποια απόφαση για το μέλλον του.

