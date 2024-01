Ο Γιούργκεν Κλοπ ανακοίνωσε ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ. Ο Γερμανός θα... αφήσει στο «Άνφιλντ» 100 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα λάμβανε εάν ολοκλήρωνε το συμβόλαιο του, όπως αποκάλυψε πριν από λίγες εβδομάδες ο αντιπρόεδρος της γερμανικής ομοσπονδίας.

Η «βόμβα» της χρονιάς είναι γεγονός. Ο Γιούργκεν Κλοπ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γερμανός μέσα από τα social media του συλλόγου. Μια απόφαση την οποία δεν περίμενε κανείς. Ωστόσο ο Γερμανός ξεκαθάρισε ότι νιώθει εξαντλημένος, χωρίς ίχνος ενέργειας και για αυτό αποφάσισε να κάνει πίσω και να αποχωρήσει από το «Άνφιλντ» σχεδόν εννιά χρόνια μετά.

Μάλιστα, ο Κλοπ αποφάσισε να το κάνει, έχοντας ακόμα μπροστά του δύο ολόκληρες σεζόν, καθώς δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026. Ο Γερμανός ωστόσο πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ και παράλληλα... αφήνει 100 εκατομμύρια ευρώ πίσω του.

Το σταθερό συμβόλαιο του Κλοπ με τους «κόκκινους» ανέρχεται στα 24 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Μέχρι εδώ καλά... Ωστόσο πριν από μόλις λίγες εβδομάδες, ένας εκ των αντιπρόεδρων της γερμανικής ομοσπονδίας αποκάλυψε, ότι πέρα από το στάνταρ ποσό του συμβολαίου του, ο Κλοπ λαμβάνει από τη Λίβερπουλ διαφημιστικά μπόνους, τα οποία ξεπερνάνε τον ετήσιο μισθό του!

