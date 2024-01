Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι ο Κλαούντιο Ετσέβερι

Η Μάντσεστερ Σίτι γνωστοποίησε πως ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Κλαούντιο Ετσέβερι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μία σπουδαία μεταγραφή ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι, αφού γνωστοποίησε την προσθήκη του νεαρού Κλαούντιο Ετσέβερι, που έκανε θραύση στο πρόσφατο Μουντιάλ Κ17 κόντρα στην Αργεντινή σκοράροντας χατ τρικ απέναντι στην Βραζιλία στον προημιτελικό, παίρνοντας τελικά το χάλκινο μετάλλιο και καταλαμβάνοντας και την τρίτη θέση των σκόρερς.

Ο 18χρονος Αργεντινός επιθετικός μέσος υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με τους «πολίτες» και θα ενσωματωθεί στην ομάδα τον Ιανουάριο του 2025, αφού τον άφησαν δανεικό στην Ρίβερ Πλέιτ για έναν χρόνο.

Η μεταγραφή του κόστισε στους «σίτιζενς» 25 εκατ. ευρώ. Φέτος, έχει πραγματοποιήσει με το αργεντίνικο κλαμπ έξι συμμετοχές, δίνοντας και μία ασίτ.

We are pleased to announce we have completed the signing of Claudio Echeverri from River Plate ✍️



Claudio has signed a contract until June 2028 but will remain at River before moving to the Etihad Stadium in January next year.



More info ⤵️