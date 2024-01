Η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να πιέζει τον Κέβιν Ντε Μπρόινε και για αυτό η Μάντσεστερ Σίτι είναι έτοιμη να τον «δέσει» στο «Έτιχαντ» με νέο συμβόλαιο.

Έτοιμη να «δέσει» για πάντα τον Κέβιν Ντε Μπρόινε είναι η Μάντσεστερ Σίτι! Οι Σαουδάραβες συνεχίζουν να περιμένουν στη γωνία την κατάλληλη στιγμή για να «χτυπήσουν» ξανά την πόρτα του Βέλγου σταρ και για αυτό οι «πολίτες» θέλουν να προλάβουν καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε... πλειστηριασμό.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, η Σίτι έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να προχωρήσει στην ανανέωση του συμβολαίου του Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ο Βέλγος «μάγος» δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2025 και για αυτό οι «πολίτες» θέλουν να τελειώσουν με την υπόθεση πριν από το ερχόμενο καλοκαίρι ώστε να μην μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου και ξεκινήσουν οι περιπέτειες.

Η «Mirror» τονίζει ότι η Σίτι θα κάνει άμεσα την κίνηση της, με τους «πολίτες» να αισιοδοξούν ότι ο Ντε Μπρόινε θα υπογράψει στους πρωταθλητές Ευρώπης και θα απορρίψει τους Σαουδάραβες που του προσφέρουν αστρονομικά ποσά.

🚨 Manchester City are ready to reward Kevin de Bruyne with a contract extension, with the 33-year-old attracting huge interest from the Saudi Pro League.



(Source: @MirrorFootball ) pic.twitter.com/yQl5MsD5Tw