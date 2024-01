Έπειτα από 13 χρόνια στην Τσέλσι, ο Έλληνας επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των «μπλε» από το 2022, Δημήτρης Κοντογιαννίδης, αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Λονδρέζους.

Λίγοι το γνωρίζουν, ωστόσο ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της Τσέλσι είναι Έλληνας!

Πρόκειται για τον Δημήτρη Κοντογιαννίδης ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από τους «μπλε» για προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο Κοντογιαννίδης ενημέρωσε τη διοίκηση της Τσέλσι για την απόφαση του, καθώς όπως αναφέρει η «Telegraph» επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους κάτι το οποίο φυσικά οι «μπλε» το σεβάστηκαν.

Ο Κοντογιαννίδης είχε περάσει για πρώτη φορά την πόρτα του Κόμπαμ το 2011, έχοντας ζήσει πολλές μεγάλες βραδιές με την Τσέλσι. Με την έλευση της νέας διοίκησης το 2022, ο Έλληνας γιατρός χρίστηκε επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της Τσέλσι, δείγμα και του μεγάλου σεβασμού που είχε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια στους «μπλε».

Μάλιστα, όπως αναφέρει το αγγλικό Μέσο, η αποχώρηση του Κοντογιαννίδη προκάλεσε τη στεναχώρια των ανθρώπων της διοίκησης, καθώς ο Έλληνας γιατρός ήταν αγαπητός τόσο στα στελέχη των «μπλε» όσο και στα αποδυτήρια, προσφέροντας συνεχώς τις ιατρικές του υπηρεσίες στους ποδοσφαιριστές του Ποτσετίνο.

Breaking: #Chelsea’s long-serving medical director Dimitrios Kalogiannidis is to leave the club for family reasons. He informed the medical department of his decision on Thursday afternoon.



[via @Matt_Law_DT]https://t.co/W0ZgB7F0MG