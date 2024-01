Η Τσέλσι φέρεται να κατέθεσε επίσημη πρόταση 85+5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Βίκτορ Γιόκερες, ωστόσο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας της έριξε «άκυρο» ζητώντας τα 100 εκατομμύρια της ρήτρας!

Διατεθειμένη να ταράξει τον ευρωπαϊκό χάρτη για ακόμη μια φορά είναι η Τσέλσι με την απόκτηση του Βίκτορ Γιόκερες, με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας ωστόσο να έχει διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με τα πορτογαλικά Μέσα, οι «μπλε» κατέθεσαν πρόταση ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ, συν άλλα πέντε μπόνους, ωστόσο τα «λιοντάρια» την απέρριψαν!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο πρωτοσέλιδο της η «Record», η Τσέλσι έκανε την επίσημη κίνηση τα τελευταία 24ωρα για τον Σουηδό επιθετικό που «σπάει» τα κοντέρ στην Πορτογαλία, με τη Σπόρτινγκ ωστόσο να ζητάει από τους Λονδρέζους τα 100 εκατομμύρια το οποίο είναι και το ποσό της ρήτρας.

Οι Άγγλοι από την άλλη αναφέρουν ότι η πορτογαλική ομάδα θέλει να κάνει αντίστοιχο... κόλπο με αυτό της Μπενφίκα τον περασμένο Γενάρη που περίμενε μέχρι και την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου για την καταβολή της ρήτρας του Έντσο Φερνάντες.

