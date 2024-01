Ο βοηθός του Γιούργκεν Κλοπ, Πεπ Λάιντερς αποκάλυψε πως ο Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στο τέλος του μήνα στις προπονήσεις της ομάδας.

Στην συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα του Carabao Cup με την Φούλαμ την Τετάρτη (10/01-22:00), ο Ολλανδός προπονητής τόνισε πως η αποθεραπεία του Έλληνα αριστερού μπακ προχωρά πάρα πολύ καλά και αρκετά γρήγορα κι έτσι ελπίζει τόσο εκείνος όσο και ο Ρόμπερτσον να επιστρέψουν στις προπονήσεις της ομάδας στο τέλος του Γενάρη.

Αναλυτικά το απόσπασμα αυτό:

«Ο Κώστας (η αποθεραπεία του) πηγαίνει πολύ καλά και αρκετά γρήγορα. Έτσι ελπίζουμε πως και οι δύο - ο Ρόμπο και ο Κώστας - θα είναι πίσω στο τέλος του μήνα, ώστε να προπονηθούν με την ομάδα».

Tsimikas finds himself in a similar position. 'Kostas is progressing really well, really quick. So hopefully, both of them – Robbo and Kostas – will be back at the end of this month to train with the team.'