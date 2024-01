Ο Μπουκαγιό Σάκα δέχεται συνεχώς άτσαλα μαρκαρίσματα και αντιμετωπίζεται με σκληρό παιχνίδι και για αυτό η Άρσεναλ έστειλε επίσημη επιστολή στην PGMOL ζητώντας από τους διαιτητές να προστατέψουν τον Άγγλο εξτρέμ.

«Beef» με τη διαιτησία έχει ανοίξει η Άρσεναλ το τελευταίο διάστημα. Ο Μικέλ Αρτέτα εκφράζει συνεχώς ανοιχτά τα παράπονα του για τις αποφάσεις των διαιτητών, με τον Ισπανό να έχει γλιτώσει ουκ ολίγες φορές την τιμωρία της FA. Αυτή τη φορά η Άρσεναλ έστειλε επίσημη επιστολή στην PGMOL στην προσπάθεια της να προστατέψει τον Μπουκαγιό Σακά από τα άτσαλα μαρκαρίσματα που δέχεται και το σκληρό παιχνίδι που του... δίνουν οι αντίπαλες ομάδες.

Σύμφωνα με την «Daily Mail» οι «κανονιέρηδες εξέφρασαν τα παράπονα τους για τα πολλά μαρκαρίσματα που δέχεται ο Άγγλος εξτρέμ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τον προστατεύσουν από τυχόν τραυματισμούς. Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, η Άρσεναλ ζητάει από τους διαιτητές να τιμωρούν πιο συχνά με κάρτες τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές, καθώς ο σύλλογος θεωρεί ότι όσο δεν τιμωρούνται θα συνεχίζουν να παίζουν επικίνδυνα απέναντι στον Σακά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023 ο Σάκα ήταν ο τρίτος ποδοσφαιριστής της Premier League που δέχτηκε τα περισσότερα φάουλ, έχοντας «κερδίσει» 87 φάουλ μέσα στο έτος.

Arsenal have complained to PGMOL over the rough treatment of Bukayo Saka as the attacker was the third-most fouled player in the Premier League in 2023 😳🤕



1️⃣ Jordan Ayew (117)

2️⃣ Bruno Guimaraes (92)

3️⃣ Bukayo Saka (87)



The Gunners had previously called for the PGMOL to… pic.twitter.com/HuUIpC80Hk