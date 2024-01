Κλοπ: «Ο Ντε Μπρόινε κάνει ζέσταμα κι ολόκληρη η χώρα αρχίζει και τρέμει»!

Μιλώντας στο «Sky Sports» ο Κλοπ σχολίασε το γεγονός ότι η Λίβερπουλ βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, σημειώνοντας ότι τίποτα έχει κριθεί και δεν υποτιμά κανέναν, με απίστευτη ατάκα για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, παραδέχτηκε ότι ολόκληρη η χώρα «φοβάται» έναν παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «Reds» μπορεί να βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογία της Premier League στο +3 από τη δεύτερη Άστον Βίλα και στο +5 από την τρίτη Μάντσεστερ Σίτι (που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο) αλλά παρά την πλεονεκτική θέση της Λίβερπουλ την 1η Ιανουαρίου, ο Κλοπ δεν υποτιμά τους αντιπάλους του και δεν εφησυχάζει.

Μιλώντας στο «Sky Sports» για την πρώτη θέση του πρωταθλήματος, ο Κλοπ είπε: «Είναι μια ωραία στιγμή. Είναι καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη θέση, αλλά εκτός από αυτό, δεν έχει συμβεί τίποτα. Θέλαμε να είμαστε επιθετικοί πριν από τη σεζόν που ξεκίνησε η προετοιμασία. Θέλαμε να επιτεθούμε. Αυτό είναι που θέλουμε ακόμα, αλλά αυτή τη φορά με περισσότερη γνώση για τον εαυτό μας και περισσότερη εμπειρία. Μέχρι στιγμής, όλα είναι εντάξει».

Ο Κλοπ επανέλαβε ότι η Λίβερπουλ δεν είχε κερδίσει ακόμη τίποτα, προσθέτοντας ότι ολόκληρη η χώρα «τρέμει» από τον φόβο στην προοπτική επιστροφής του Κέβιν Ντε Μπρόινε από τον τραυματισμό του.«Είναι όλα θετικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Αλλά την περασμένη εβδομάδα η Άρσεναλ ήταν πρώτη. Η Τότεναμ ήταν εκτός. Τώρα ξαναμπήκαν (στη διεκδίκηση). Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε κάνει ζέσταμα. Ολόκληρη η χώρα έχει αρχίσει να τρέμει».

🚨🚨🎙️| Jurgen Klopp on Kevin De Bruyne’s return:



“Kevin De Bruyne is warming up and the whole country is shaking” pic.twitter.com/6FnSbwyUXL