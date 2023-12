Τέλος στον δανεισμό του Φάμπιο Καρβάλιο στη Λειψία έβαλε η Λίβερπουλ, που πλέον αναζητεί τον επόμενο σταθμό για τη συνέχεια της εξέλιξης του Πορτογάλου.

Με τον πλέον άδοξο τρόπο έληξε ο δανεισμός του Φάμπιο Καρβάλιο στη Γερμανία. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός το καλοκαίρι μετακόμισε στην Bundesliga για λογαριασμό της Λειψίας, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε ο ίδιος ή η Λίβερπουλ.

Fabio Carvalho has returned to Liverpool from his loan spell with RB Leipzig: