Πριν τη σέντρα του τελευταίου ματς του 2023, κόντρα στη Σέφιλντ, η Μάντσεστερ Σίτι παρουσίασε στο «Έτιχαντ» τα πέντε μεγάλα τρόπαια που σήκωσε μέσα στο έτος.

Το 2023 ήταν ιστορικό για τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι Πολίτες έγιναν η δεύτερη ομάδα του Νησιού που έκανε τρεμπλ με πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ της σεζόν 1998-1999. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα κατάφερε να γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια Ευρώπης και εν συνεχεία σήκωσε το UEFA Super Cup στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στη Σαουδική Αραβία.

Στο τελευταίο της παιχνίδι για το 2023 η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχτηκε στο «Έτιχαντ» τη Σέφιλντ και πριν τη σέντρα της αναμέτρησης για την 20η αγωνιστική της Premier League παρουσίασε στον αγωνιστικό χώρο τα πέντε τρόπαια που σήκωσε μέσα στη χρονιά.

The Emirates FA Cup, English Premier League, UEFA Champions League, UEFA Super Cup and FIFA Club World Cup trophies are displayed as players of Manchester City pose for a photo prior #MCISHU pic.twitter.com/oJSzIiXTB6