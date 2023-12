Χωρίς τον Κριστιάν Ρομέρο θα χρειαστεί να πορευτεί η Τότεναμ για τουλάχιστον έναν μήνα.

Ακόμα ένα πλήγμα για τον Άγγελο Ποστέκογλου και την Τότεναμ, καθώς στα «πιτς» θα περάσει και ο Κριστιάν Ρομέρο. Σύμφωνα με τον τεχνικό της Τότεναμ, ο Αργεντίνος κεντρικός αμυντικός των «spurs» θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα.

Όπως γνωστοποίησε ο Ελληνοαυστραλός κόουτς, ο Ρομέρο ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό που θα τον αφήσει έξω για έναν μήνα, με το διάστημα απουσίας του να ενδέχεται να είναι και ακόμα μεγαλύτερο εάν χρειαστεί.

Πρόκειται για μια ακόμη σοβαρή απώλεια, καθώς ο Τζέιμς Μάντισον απουσιάζει από τον Νοέμβριο, όπως και ο Μίκι Φαν ντε Φεν. Αμφότεροι ωστόσο αναμένεται να επιστρέψουν στα μέσα του Γενάρη, με τον Ποστέκογλου να περιμένει ανάσες και λύσεις.

🚨⚪️ Bad news for Tottenham. Cristian Romero will be out for 4-5 weeks due to hamstring injury.



“Romero had a scan and he's got a hamstring strain. We're looking at four to five weeks with him”, Postecoglou confirms. pic.twitter.com/EXeTqFpmqU