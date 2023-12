Ο Γιούργκεν Κλοπ και οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ επισκέφτηκαν το νοσοκομείο παίδων Alder Hey και χάρισαν δώρα σε νεαρούς μαχητές της ζωής.

Η Λίβερπουλ μοίρασε χριστουγεννιάτικη χαρά σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ο Γιούργκεν Κλοπ μαζί με αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών επισκέφτηκαν το Alder Hey, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία παίδων στην Αγγλία και χάρισαν δώρα σε παιδάκια που νοσηλεύονται.

Οι Reds γνωρίστηκαν και έπαιξαν με παιδάκια που θα κάνουν γιορτές μακριά από το σπίτι τους, φωτογραφήθηκαν μαζί τους, ενώ μίλησαν τόσο με τους γονείς που είναι στο πλευρό τους όσο και με τους νοσηλευτές.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που επισκέφτηκαν το νοσοκομείο ήταν και ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς το video είχε γυριστεί πριν τον τραυματισμό του στην κλείδα στο ντέρμπι με την Άρσεναλ.

