Σύμφωνα με το Athletic το Διοικητικό Συμβούλιο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενέκρινε την απόκτηση του 25% από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις, ίσως και εντός της ημέρας.

Τα τυπικά απομένουν για την αλλαγή του διοικητικού καθεστώτος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Εδώ και περίπου 2,5 μήνες ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ τα έχει βρει με τους Γκλέιζερ για την απόκτηση του 25% του κλαμπ και σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν του Athletic υπάρχει πλέoν και η έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο,

🚨 Official announcement soon to confirm Sir Jim Ratcliffe minority stake in Man Utd approved by #MUFC board. INEOS buying 25% + will take sporting control. Premier League owners’ & directors’ test likely to take 6-8wk. Follow live updates @TheAthleticFC ⬇️ https://t.co/FnnoD6498c

Όπως προκύπτει σύντομα θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς Κόκκινων Διαβόλων, ενώ σύμφωνα με το Sky Sports η επισημοποίηση ενδέχεται να γίνει και εντός της Παραμονής των Χριστουγέννων! Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος θα αναλάβει πλήρως τον αθλητικό έλεγχο της ομάδας, όμως πρώτα θα πρέπει να περάσει από τον έλεγχο των ιδιοκτητών των ομάδων που κάνει η Premier League, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει έξι έως οκτώ εβδομάδες.

Exclusive: Jim Ratcliffe’s acquisition of a 25pc stake in Manchester United Football Club will be announced today, 13 months after the launch of a review initiated by the Glazer family. Ratcliffe’s Ineos Sport will take control of the football side of the club. More soon.