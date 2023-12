Η επιτροπή διαιτησίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, PGMOL, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο του Μάρτιν Όντεγκααρντ στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ δεν τιμωρήθηκε με την εσχάτη των ποινών.

Οργή επικρατεί στη Λίβερπουλ με τις διαιτητικές αποφάσεις του Κρις Κάβανα στο ισόπαλο ντέρμπι του «Άνφιλντ» ανάμεσα στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Premier League.

Η φάση του Μάρτιν Όντεγκααρντ είναι αυτή που έχει αναστατώσει περισσότερο τους ανθρώπους της Λίβερπουλ, οι οποίοι κάνουν λόγο για ξεκάθαρο πέναλτι. Η επιτροπή διαιτησίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, PGMOL, μίλησε και έδωσε τις απαντήσεις της, αποκαλύπτοντας τον λόγο για τον οποίο το χέρι του Νορβηγού αρχηγού της Άρσεναλ δεν τιμωρήθηκε με την εσχάτη των ποινών.

Η ισορροπία και το χέρι... στήριξης

Σύμφωνα με το Sky Sports, οι άνθρωποι της PGMOL αποκάλυψαν στο μεγάλο βρετανικό κανάλι τους δύο σημαντικούς λόγους που προέτρεψαν τον VAR του αγώνα να καλέσει τον Κάβανα για να εξετάσει τη φάση από το μόνιτορ. Όπως αποκαλύπτουν οι Άγγλοι, η ισορροπία του Μάρτιν Όντεγκααρντ ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο οι διαιτητές του αγώνα άφησαν τη φάση να... περάσει και να μην εξεταστεί περαιτέρω.

Η PGMOL παραδέχεται την επαφή με το χέρι, ωστόσο τονίζει ότι ο Νορβηγός φαίνεται να γλιστράει στη φάση με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί το χέρι του για να ανακτήσει την ισορροπία του. Παράλληλα γίνεται λόγος και για φυσιολογική τοποθέτηση του χεριού, υπογραμμίζοντας ότι από τη στιγμή που γλιστράει δεν μπορεί να αλλάξει θέση στο συγκεκριμένο μέρος του σώματος του.

Τι λένε οι Κάραγκερ και Νέβιλ

Οι Τζέιμι Κάραγκερ και Γκάρι Νέβιλ που εργάζονται για το Sky Sports πήραν αμφότεροι θέση για το ζήτημα. Ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συμφώνησε με τους διαιτητές και την ενημέρωση της PGMOL, κάνοντας αναφορά στο γλίστρημα του Όντεγκααρντ και στον καθοριστικό ρόλο που «έπαιξε» στη φάση το γεγονός αυτό. «Είναι τυχερός επειδή φαίνεται να γλιστράει όντως και προσπαθεί να ανακτήσει την ισορροπία του μέσω του χεριού του. Γλιστράει και τα αντανακλαστικά του οδηγούν στην κίνηση που κάνει με το χέρι».

Ο Κάραγκερ από την άλλη θεωρεί ότι οι διαιτητές έκαναν λάθος και ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ της παλιάς του ομάδας. «Για εμένα είναι πέναλτι. Φαίνεται να γλιστράει πραγματικά, ωστόσο για εμένα είναι καθαρό πέναλτι», τόνισε ο Κάραγκερ.

Η παραδοχή του Σαλιμπά

Ο κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ, Γουίλιαμ Σαλιμπά, ρωτήθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης για τη φάση και παραδέχτηκε ότι ο Κάβανα έπρεπε να είχε καταλογίσει πέναλτι υπέρ της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

«Φυσικά, φυσικά και ήταν πέναλτι στη φάση του Μάρτιν. Δεν είμαι ο διαιτητής όμως για να παίρνω τις αποφάσεις του αγώνα», τόνισε ο Σαλιμπά ο οποίος παραδέχτηκε την παράβαση του συμπαίκτη του στην περιοχή των «κανονιέρηδων».