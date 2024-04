Σύμφωνα με το «Athletic» η ο Ζορζίνιο αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ, ως επιβράβευση για την προσφορά του.

Προς παραμονή στην Άρσεναλ ο Ζορζίνιο. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Athletic», Ντέιβιντ Ορνστάιν, οι Κανονιέρηδες θέλουν να κρατήσουν τον έμπειρο Ιταλό χαφ για ακόμα μια σεζόν και παρόλο που το συμβόλαιο του που ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν έχει οψιόν του προσφέρουν νέο μονοετές συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2025, με καλύτερες απολαβές.

Ο Μικέλ Αρτέτα έχει κάνει εισήγηση για την παραμονή του Ζορζίνιο και η διοίκηση του κλαμπ κατέθεσε πρόταση στον διεθνή μέσο, ο οποίος προτίθεται να την αποδεχτεί και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε σύντομα ανακοινώσεις.

🚨 EXCL: Arsenal offer Jorginho new contract & midfielder expected to sign it. Existing terms run until June with option for another year, but fresh deal rewards 32yo’s importance to #AFC

