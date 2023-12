Η Λίβερπουλ ζήτησε πέναλτι και δεν το πήρε κόντρα στην Άρσεναλ, στο χέρι του Όντεγκααρντ εντός της μεγάλης περιοχής του Ράγια.

Η Λίβερπουλ έχει και πάλι έντονα παράπονα από τη διαιτησία!

Μετά τον αγώνα κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή τη φορά απέναντι στην Άρσεναλ οι Reds ζήτησαν πέναλτι στο χέρι του Μάρτιν Οντεγκάαρντ εντός της μεγάλης περιοχής, με τον διαιτητή να μην δίνει κάτι στη συγκεκριμένη φάση.



Με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Άρσεναλ, ο Όντεγκααρντ έχασε την ισορροπία του και βρήκε την μπάλα με το χέρι εντός της περιοχής του Ράγια, με τον διαιτητή να μην... συγκινείται.

Liverpool absolutely robbed of another penalty this season. Agenda has never been more clear. “Good process!” 🤡pic.twitter.com/D7DLIZqdll