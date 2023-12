Μια απόφαση του Κρις Κάβανα εξόργισε τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ο οποίος ρώτησε τον Άγγλο εάν τα είχε... πιεί πριν από την έναρξη του αγώνα.

Χωρίς νικητή έληξε το μεγάλο ντέρμπι του «Άνφιλντ» ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ για την 18η αγωνιστική της Premier League. Σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό και κλασικές ευκαιρίες, οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, με τους «κανονιέρηδες» να παραμένουν στην κορυφή και στο +1 από τους «reds» και την Άστον Βίλα.

Από την πλευρά τους Λίβερπουλ υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία του Κρις Κάβανα και κυρίως για τη φάση του Μάρτιν Όντεγκαρντ, όπου η μπάλα φάνηκε να βρίσκει στο χέρι του εντός της περιοχής του Ράγια. Οι ποδοσφαιριστές του Κλοπ είχαν γενικότερα πολλά παράπονα κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να ξεσπά σε μια φάση, λέγοντας μια τρομερή ατάκα προς τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, σε ένα φάουλ κοντά στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Ολλανδός έμεινε έκπληκτος από την απόφαση του Άγγλου διαιτητή και πάνω στην ένταση ρώτησε τον ρέφερι αν τα είχε... πιεί πριν από τον αγώνα.

I can’t believe Virgil van Dijk asked the referee if he had been drinking hahah



