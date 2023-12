Νούνο Εσπίριτο Σάντο: «Θα είμαι ο Νούνο Εσπιρίτο της Γουλβς, όχι της Τότεναμ»

Ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ Νούνο Εσπίριτο Σάντο παραδέχεται ότι η περίοδος των 17 αγώνων στην Τότεναμ ήρθε τη λάθος στιγμή, αλλά ορκίζεται να χτίσει πάνω στην «καταπληκτική» κληρονομιά του Στιβ Κούπερ.

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο είναι επίσημα ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ και κατέστησε σαφές ότι σκοπεύει να οικοδομήσει μια ταυτότητα τύπου... Γουλβς στο City Ground και να μην επαναλάβει την εμπειρία του στην Τότεναμ.

Η Φόρεστ απέλυσε τον Στιβ Κούπερ την Τρίτη (19/12) και όρισε τον Εσπιρίτο Σάντο ως διάδοχό του μέσα σε 24 ώρες αφότου χώρισε με τον Ουαλό τεχνικό. Ο Πορτογάλος που ανέλαβε το «τιμόνι» της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει την ευκαιρία να ξαναχτίσει τη φήμη του στην Premier League, εκινώντας εναντίον της Μπόρνμουθ στο City Ground το Σάββατο (23/12).

‘I’ll be the Wolves Nuno Espírito Santo, not the Tottenham one’



Nottingham Forest’s new head coach admits spell of 17 games at Tottenham came at the wrong time but vows to build on Steve Cooper’s ‘amazing’ legacy



