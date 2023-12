Ο Στιβ Κούπερ αποτελεί παρελθόν από τη Νότιγχαμ, με τον Ουαλό προπονητή να βλέπει την πόρτα της εξόδου έπειτα από δυόμισι χρόνια.

Νότιγχαμ και Κούπερ θα τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους, μιας και ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόλυση του προπονητή. Η εντός έδρας ήττα από την Τότεναμ την Παρασκευή ήταν και το τελευταίο ματς για τον Ουαλό τεχνικό, αφού η διοίκηση των «Κόκκινων» έκρινε πως χρειάζεται ένα νέο πρόσωπο για να επαναφέρει την ομάδα στο δρόμο των επιτυχιών. Με μόλις μία νίκη στις τελευταίες 13 στροφές της Premier League (5 ισοπαλίες, 7 ήττες), το κλίμα ήταν στραβό για τον ταλαντούχο κόουτς, μιας και η Νότιγχαμ έπεσε στην 17η θέση της Premier League. Ο 44χρονος προπονητής προσλήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 και μπήκε στις καρδιές όλων των φιλάθλων μιας και είχε μεγάλο μερίδιο επιτυχίας στην ιστορική άνοδο στα μεγάλα σαλόνια.

Πλέον, η Φόρεστ έχει στρέψει το βλέμμα της στον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, με τον Πορτογάλο να είναι ήδη στην πόλη και να έχει επαφές με τους διοικούντες. Ο 49χρονος είναι έτοιμος να επιστρέψει στο Νησί έπειτα τη θητεία του στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ιτιχάντ (2022-2023). Θυμίζουμε, πως είχε βρεθεί στον πάγκο της Γουλβς, αλλά και της Τότεναμ.

Nottingham Forest confirms the departure of head coach Steve Cooper.



Everyone at Nottingham Forest would like to thank Steve for his superb contribution to our football club and wish him well in his future endeavours.