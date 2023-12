Ο Κόνορ Γκάλαχερ είναι από τους λίγους που παίζουν σε υψηλό επίπεδο στη φετινή Τσέλσι, ωστόσο η διοίκηση έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει μέσα στον Γενάρη εάν φτάσει κάποια καλή πρόταση.

Η Τσέλσι κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ωστόσο η εικόνα της ήταν και πάλι προβληματική, με τους «μπλε» να παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία και να κυνηγάνε πλέον ένα θαύμα για την είσοδο στην τετράδα και το επόμενο Champions League.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, η... παράνοια στο στρατόπεδο της Τσέλσι κρατεί καλά, καθώς η διοίκηση φέρεται να έχει αποφασίσει να βγάλει στο «σφυρί» τον Γενάρη, έναν από τους λίγους ποδοσφαιριστές που αποδίδουν φέτος. Ο λόγος για τον Κόνορ Γκάλαχερ, ο οποίος παρά τα γενικά προβλήματα της Τσέλσι, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει.

Όπως υποστηρίζουν τα Μέσα του Νησιού, η Τσέλσι δεν «καίγεται» να κρατήσει τον Άγγλο χαφ και εάν «σκάσει» κάποια πρόταση που θα φτάνει στα 50 εκατομμύρια, τότε θα τον παραχωρήσει, με το συμβόλαιο του 24χρονου να λήγει το καλοκαίρι του 2025.

Για την περίπτωση του Γκάλαχερ έχουν δείξει ενδιαφέρον η Νιούκαστλ, η Έβερτον και η Τότεναμ, η οποία προσπάθησε να τον αποκτήσει την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού.

Everton, Tottenham and Newcastle have shown an interest in Gallagher previously. (via @JacobsBen) pic.twitter.com/vBObuwRXcP