Η Τσέλσι δείχνει να ανεβαίνει σιγά, σιγά, με τον Κόνορ Γκάλαχερ να φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην αγωνιστική ανάκαμψη που παρουσιάζει η ομάδα του Μαουρίσιο Ποκετίνο.

Η Τσέλσι δείχνει να έχει σφυγμό. Μετά το πολύ κακό ξεκίνημα, με μόλις μία νίκη στις πρώτες έξι αγωνιστικές, η ομάδα του Μαουρίσιο Ποκετίνο δείχνει να βρίσκει τα πατήματα της, έχοντας τρεις νίκες, στις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των «μπλε», είναι ο Κόνορ Γκάλαχερ. Ο Άγγλος χαφ, δείχνει να έχει προσαρμοστεί στο 100% σε αυτόν τον πιο προωθημένο ρόλο που του έχει δώσει ο Αργεντινός κόουτς της Τσέλσι, «ποντάροντας» πάνω στην πολύ καλή φυσική κατάσταση που διαθέτει και στην ικανότητα του, να αντιλαμβάνεται και να διαβάζει σωστά το παιχνίδι των αντιπάλων.

Ο 24χρονος μέσος, που φοράει και το περιβραχιόνιο, ελέω της απουσίας των Ρις Τζέιμς και Μπεν Τσίλγουελ, μοιάζει εντελώς μεταμορφωμένος σε αυτόν τον νέο ρόλο που έχει αναλάβει, καθώς παρότι παίζει ουσιαστικά πίσω από τον σέντερ φορ, έχει την... υποχρέωση να «κόβει» και να δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη των αντιπάλων του, μη αφήνοντας του να περάσουν το κέντρο.

Ενδεικτικό, είναι το στατιστικό με τα «κλεψίματα» στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, καθώς εκεί ο Γκάλαχερ έχει καταφέρει να κερδίσει την μπάλα περισσότερες φορές από κάθε άλλον ποδοσφαριστή στο πρωτάθλημα, μετρώντας 13.

No player has won possession in the final third more times than Conor Gallagher in the Premier League this season (13). 🥵 pic.twitter.com/k6MGJBv92p