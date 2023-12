Ο Ρόδρι είναι καταλυτικός για τη Μάντσεστερ Σίτι και αυτό αποδεικνύεται από ένα ακόμα στατιστικό.

Το ότι ο Ρόδρι είναι καταλυτικός για τη Μάντσεστερ Σίτι δεν φέρει καμία αμφιβολία. Είναι γεγονός. Οι «πολίτες»... πονάνε χωρίς τον Ισπανό χαφ, καθώς και στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια που ο Ισπανός έμεινε εκτός, η Σίτι ηττήθηκε. Αυτό τελικά «έσπασε» χθες, με τη Σίτι να επικρατεί του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, σε ένα εντελώς αδιάφορο παιχνίδι και για τις δύο πλευρές.

Ο Ισπανός είναι κομβικός για το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα, καθώς όλο το παιχνίδι της ομάδας του Καταλανού περνάει από τα πόδια του 27χρονου χαφ. Αυτό αποδεικνύεται από πολλά στατιστικά, κάτι που επιβεβαιώθηκε και μετά την ολοκλήρωση των ομίλων του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρόδρι τελείωσε τη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ως ο κορυφαίος line-breaking πασέρ. Τι σημαίνει αυτό; Ο Ρόδρι «έσπασε» 100 φορές τις αντίπαλες γραμμές, έχοντας απουσιάσει μάλιστα από το χθεσινό παιχνίδι στο Βελιγράδι.

Το αξιοσημείωτο είναι το ότι οι 64 από τις 100 line-breaking μεταβιβάσεις του ολοκληρώθηκαν στο αντίπαλο μισό του γηπέδου, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ισπανός ήταν καταλυτικός και στη δημιουργία κλασικών ευκαιρίων για τη Μάντσεστερ Σίτι στη φάση των ομίλων του Champions League.

100 - Rodri made the most line-breaking passes of any player in the 2023-24 UEFA Champions League group stage, with 64 of those coming in the opposition half. Incisive. pic.twitter.com/H4HbCtMAdt