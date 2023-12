Ο τωρινός κανονισμός της UEFA δεν επιτρέπει σε ομάδες που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στο Champions League, κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τη Μάντσεστερ Σίτι, βλέποντας την πορεία της Τζιρόνα. Η συνάντηση του Γενάρη που μπορεί να βολέψει το City Football Group...

Όποιος δεν πίστευε, λογικά χθες το βράδυ θα πίστεψε. Η απίθανη Τζιρόνα έκανε «μυθικό»... χουνέρι στην Μπαρτσελόνα μέσα στην έδρα της, με την ομάδα του Μίτσελ να διαλύει εκείνη του Τσάβι με 4-2 και να «σκαρφαλώνει» στην κορυφή της La Liga.

Μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Η φοβερή και τρομερή Τζιρόνα που αποτελεί ουσιαστικά «θυγατρική» της Μάντσεστερ Σίτι, κάνει υπερήφανο το City Football Group, το οποίο βλέπει επιτέλους, να πετυχαίνει και στην Ισπανία το εγχείρημα της.

Κι όμως, οι άνθρωποι του ομίλου, έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα λόγω της επιτυχίας της Τζιρόνα εν όψει της νέας σεζόν στο Champions League, ευελπιστώντας ωστόσο να «ανασάνει» από τη σύσκεψη που θα κάνει η UEFA μέσα στον πρώτο μήνα του 2024.

Το πρόβλημα των Αράβων του City Football Group, έχει να κάνει με τον κανονισμό της UEFA. Σύμφωνα με τον τωρινό κανονισμό, δύο ή και περισσότερες ομάδες που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, δεν μπορούν να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στην ίδια διοργάνωση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, αλλά ούτε σε θεσμό που βρίσκεται ακριβώς από κάτω.

Πιο συγκεκριμένα, εάν η Μάντσεστερ Σίτι και η Τζιρόνα καταφέρουν να προκριθούν φέτος στο επόμενο Champions League, τότε η μια από τις δύο θα πρέπει να υποβιβαστεί στο Conference League, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να βρεθούν αντιμέτωπες στο Europa League.

Αυτό που τονίζεται στον κανονισμό, είναι ότι η ομάδα που θα υποβιβαστεί θα είναι αυτή που θα έχει τερματίσει χαμηλότερα στο πρωτάθλημα της, που σημαίνει, ότι με τα τωρινά δεδομένα, αυτή που θα χρειαστεί να παίξει στο Conference League, θα είναι η Μάντσεστερ Σίτι!

Under current rules, Man City would be kicked out of Europe in favour of Girona (as City Football Group clubs).



*UEFA have hinted at changing the rules. https://t.co/8epE4Vur8p https://t.co/vWmlWbgXDd