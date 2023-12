Ο Κάι Χάβερτς σκόραρε στις καθυστερήσεις του ντέρμπι στο «Βίλα Παρκ», το γκολ ωστόσο ακυρώθηκε και τελικά κατέληξε με... κολλημένο κεφάλι στον Έμι Μαρτίνες ο οποίος είχε ματώσει κάτω από το μάτι του.

Νικήτρια την Άστον Βίλα βρήκε το μεγάλο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Premier League κόντρα στην Άρσεναλ, με την ομάδα του Ουνάι Έμερι να επικρατεί με 1-0 και να ρίχνει τους «κανονιέρηδες» από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ένα ντέρμπι, το οποίο παρότι έληξε με το «φτωχό» 1-0, είχε τα πάντα. Μεγάλες ευκαιρίες, ακυρωθέν γκολ και εντάσεις, οι οποίες δεν γινόταν να λείψουν. Ειδικότερα στο τέλος, όταν ο Κάι Χάβερτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των «γηπεδούχων», με το γκολ ωστόσο να ακυρώνεται σωστά για χέρι του Γερμανού επιθετικού στη φάση.

Happy to be told I’m wrong on this but my understanding is that the disallowed Arsenal goal basically comes down to whether Havertz or Nketiah put it in? Looks like Havertz gets the touch. pic.twitter.com/rl01LQownh