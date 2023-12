Το ενδιαφέρον της για τον Σερού Γκιρασί φέρεται να επισημοποίησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να περιμένουν το «ναι» του ποδοσφαιριστή για να προχωρήσουν στη μεταγραφή του.

Έτοιμη να προχωρήσει στην πρώτη μεταγραφική κίνηση του χειμώνα είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την υπόθεση του Σερού Γκιρασί να προχωράει. Σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα, οι «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν επίσημο το ενδιαφέρον τους για τον 27χρονο επιθετικό της Στουτγκάρδης και πλέον περιμένουν μια... φράση για να προχωρήσουν στη μεταγραφή.

Όπως αποκαλύπτει το γερμανικό «Sky», οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ γνωστοποίησαν στους αντίστοιχους της Στουτγκάρδης το ενδιαφέρον τους για τον 27χρονο φορ και τους ενημέρωσαν ότι απλώς περιμένουν το «οκ» του Γκιρασί για να σπάσουν τη ρήτρα των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Πως έχουν τα πράγματα ωστόσο; Ο Γκιρασί είναι διατεθειμένος να μιλήσει με τους «κόκκινους διαβόλους», ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ήδη έτοιμες τις βαλίτσες του για Μάντσεστερ. Το πλάνο του επιθετικού από τη Γουινέα ήταν εξ αρχής να μείνει στην Bundesliga τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι και να διαπραγματευτεί μετά για τη μεταγραφή του, κάτι το οποίο προς το παρόν δεν φέρεται να έχει αλλάξει!

🔴 News Serhou #Guirassy: ManUtd has inquired about him! They are aware of the financial details now!



➡️ The 27 y/o is among their top candidates for winter as he can leave #VfB for less than €20m in January

➡️ No verbal agreement yet; early stage. #Guirassy, open for… pic.twitter.com/yj7zXoihm4