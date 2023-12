Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναζητά τους παίκτες που θα μπορέσουν να ενισχύσουν την αιχμή του δόρατός της τον Ιανουάριο και μια από τις περιπτώσεις τις οποίες που... γλυκοκοιτάζει είναι αυτή του Σερού Γκιρασί.

Έτοιμη να... ξεχυθεί στη χειμερινή μεταγραφική αγορά για σέντερ φορ είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία, όπως φαίνεται, έχει τα μάτια της ορθάνοιχτα για παίκτες στη Γερμανία. Μετά τα δημοσιεύματα περί Τίμο Βέρνερ, τα γεμανικά Media συνδέουν τους Κόκκινους Διαβόλους και με ακόμα έναν ποδοσφαιριστή της Bundesliga.

Ο λόγος για τον Σερού Γκιρασί, για τον οποίο η Γιουνάιτεντ ενδιαφέρεται «ζεστά» εν όψει Ιανουαρίου, όπως μετέδωσε το Foot Mercato και επιβεβαίωσε το Sky Sports DE. Ο φορ από τη Γουινέα φέτος είναι πραγματικά «καυτός», αφού μετρά 16 γκολ και 2 ασίστ σε 11 εμφανίσεις, και έχει μαγνητίσει τα βλέμματα.

Το θετικό για τους Άγγλους πάντως είναι πως, αν το θέλουν, θα μπορέσουν να τον κάνουν δικό τους χωρίς διαπραγματεύσεις και σε μια σχετικά χαμηλή τιμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να σπάσουν τη ρήτρα του, η οποία δεν ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

❗️News #Guirassy: Yes, ManUtd is very interested - confirmed ✔️



➡️ #MUFC is looking for a new striker in winter and the 27 y/o can leave #VfB for less than €20m in January - as revealed

➡️ ManUtd informed about all details.



⚠️🆕: Understand that ManUtd is a serious option… pic.twitter.com/ScCITBpeAN