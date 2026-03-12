Η απογοητευτική εμφάνιση του Έρλινγκ Χάαλαντ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League με αριθμούς.

Το βράδυ της Τετάρτης (11/3) στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» μπορεί να ήταν ονειρικό για τη Ρεάλ Μαδρίτης, εξελίχθηκε όμως στον απόλυτο ποδοσφαιρικό εφιάλτη για τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο, ολοκληρώνοντας ένα χατ-τρικ μέσα σε μόλις 22 λεπτά και υπογράφοντας το τελικό 3-0 για τη Βασίλισσα στους «16» του Champions League.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δε ήταν σαν... φάντασμα μέσα στο γήπεδο, με τα στατιστικά που κατέγραψε απέναντι στους Μερένγκες να είναι τουλάχιστον απογοητευτικά. Ο Νορβηγός στράικερ που κατέγραψε 82 λεπτά συμμετοχής, ολοκλήρωσε το παιχνίδι χωρίς γκολ, χωρίς ασίστ και χωρίς να καταφέρει να κάνει ούτε ένα σουτ προς την αντίπαλη εστία.

Ο ίδιος είχε μόλις 10 επαφές με την μπάλα σε όλο το ματς και πραγματοποίησε μόλις 3 πάσες σε όλο το παιχνίδι! Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πέραν του καταιγιστικού Βαλβέρδε, είδε τον σέντερ φορ του να περιορίζεται πλήρως, με τους αμυντικούς της Ρεάλ να κλείνουν κάθε διάδρομο γύρω του, καθιστώντας τον ουσιαστικά ανύπαρκτο μέσα στο γήπεδο. Ο 25χρονος φορ έχει συνολικά σκοράρει τρεις φορές απέναντι στη Βασίλισσα σε όλη του την καριέρα, με δύο από αυτά τα γκολ να προέρχονται από εκτελέσεις πέναλτι.

O Χάαλαντ, που συμπληρώνει πλέον έναν μήνα «άσφαιρος», έγινε απλός θεατής και στην εξαιρετική εφάνιση των Μαδριλένων, αφήνοντας τη Σίτι να κυνηγάει ένα θαύμα στη ρεβάνς του «Έτιχαντ».