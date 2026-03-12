Γκουαρδιόλα: «Παίξαμε καλά, δεν αξίζαμε να χάσουμε 3-0»

Το ότι η Σιτι δεν άξιζε να χάσει με 3-0 με το σόου Βαλβέρδε υποστήριξε ο Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τη Ρεάλ.

Μπορεί η Ρεάλ να μην είχε τα… αστέρια της, αλλά ο Βαλβέρδε, σε ένα ματς που θα θυμάται για πάντα, έκανε τη Σίτι να φύγει από το Μπερναμπέου με το βαρύ 3-0. Ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ο Γκουαρδιόλα τόνισε ότι το σκορ δεν ήταν αντιπροσωπευτικό.

Η ομάδα του Αρμπελόα είναι το μεγάλο φαβορί για το εισιτήριο για τους «8» του Champions League και αυτό είναι κάτι που παραδέχεται και ο Καταλανός τεχνικός. Μάλστα στην ερώτηση αν οι «Πολίτες» μπορούν να γυρίσουν το ματς, απάντησε στη συνέντευξη Τύπου: «Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες. Θα προσπαθήσουμε, αλλά οι πιθανότητες είναι μικρές».

Στη συνέχεια, ο Γκουαρδιόλα θέλησε να υπερασπιστεί τους παίκτες του και επέμεινε ότι το 3-0 είναι υπερβολικό: «Έχω την αίσθηση ότι παίξαμε καλά. Φτάσαμε πολλές φορές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, αλλά μας έλειψαν οι λεπτομέρειες. Δεν αμυνθήκαμε σωστά στο πρώτο γκολ. Δεν νομίζω ότι η απόδοσή μας ήταν τόσο κακή ώστε να αξίζουμε να χάνουμε με 3-0», πρόσθεσε.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι ο έμπειρος κόουτς αναγνώρισε την ποιότητα της «Βασίλισσας», καθώς οι «μερένγκες» απέδειξαν για ακόμη μία φορά την αποτελεσματικότητά τους στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης το άξιζε. Είναι μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα και έκοψε πολλές από τις μεταβάσεις μας. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα και δημιουργήσαμε ευκαιρίες».