Γκουαρδιόλα: «Παίξαμε καλά, δεν αξίζαμε να χάσουμε 3-0»
Μπορεί η Ρεάλ να μην είχε τα… αστέρια της, αλλά ο Βαλβέρδε, σε ένα ματς που θα θυμάται για πάντα, έκανε τη Σίτι να φύγει από το Μπερναμπέου με το βαρύ 3-0. Ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ο Γκουαρδιόλα τόνισε ότι το σκορ δεν ήταν αντιπροσωπευτικό.
Η ομάδα του Αρμπελόα είναι το μεγάλο φαβορί για το εισιτήριο για τους «8» του Champions League και αυτό είναι κάτι που παραδέχεται και ο Καταλανός τεχνικός. Μάλστα στην ερώτηση αν οι «Πολίτες» μπορούν να γυρίσουν το ματς, απάντησε στη συνέντευξη Τύπου: «Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες. Θα προσπαθήσουμε, αλλά οι πιθανότητες είναι μικρές».
Στη συνέχεια, ο Γκουαρδιόλα θέλησε να υπερασπιστεί τους παίκτες του και επέμεινε ότι το 3-0 είναι υπερβολικό: «Έχω την αίσθηση ότι παίξαμε καλά. Φτάσαμε πολλές φορές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, αλλά μας έλειψαν οι λεπτομέρειες. Δεν αμυνθήκαμε σωστά στο πρώτο γκολ. Δεν νομίζω ότι η απόδοσή μας ήταν τόσο κακή ώστε να αξίζουμε να χάνουμε με 3-0», πρόσθεσε.
Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι ο έμπειρος κόουτς αναγνώρισε την ποιότητα της «Βασίλισσας», καθώς οι «μερένγκες» απέδειξαν για ακόμη μία φορά την αποτελεσματικότητά τους στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης το άξιζε. Είναι μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα και έκοψε πολλές από τις μεταβάσεις μας. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα και δημιουργήσαμε ευκαιρίες».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.