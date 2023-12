Ρεκόρ αποβολών στην Premier League πάει να δημιουργηθεί στη φετινή σεζόν, καθώς ήδη έχουν βγει περισσότερες κόκκινες κάρτες από ότι σε ολόκληρη την περασμένη σεζόν.

Σε παλαιότερα... mood κινούνται φέτος οι ποδοσφαιριστές της Premier League. Οι παίκτες μοιάζουν να παίζουν πιο aggressive, με τους διαιτητές να μη χαρίζονται, βγάζοντας τη μια κόκκινη κάρτα μετά την άλλη, έχοντας ήδη ξεπεράσει την επίδοση της περασμένης σεζόν στον συγκεκριμένο τομέα.

Η Τσέλσι για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, ολοκλήρωσε αγώνα με έναν παίκτη λιγότερο, καθώς ο αρχηγός, Κόνορ Γκάλαχερ, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, παίζοντας έτσι σχεδόν 60 λεπτά με αριθμητικό μεινονέκτημα, φτάνοντας ωστόσο στη σημαντική νίκη με 3-2 απέναντι στην Μπράιτον.

Dispatching from the spot when it mattered most. 👏 😮‍💨 @Enzo13Fernandez . #CFC | #CheBri pic.twitter.com/9DfCerhjGq

Μάλιστα, για την Τσέλσι αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που ο αρχηγός της αντικρίζει την κόκκινη κάρτα, καθώς στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Νιούκαστλ ο Ρις Τζέιμς ήταν αυτός που είχε αποβληθεί για τους «μπλε», οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας με τέσσερις κόκκινες κάρτες μέσα στη σεζόν, μαζί με τη Λίβερπουλ.

Last week Reece James gets sent off against Newcastle. This week Conor Gallagher gets sent off against Brighton. Chelsea captains 🤝 red cards… pic.twitter.com/gDHKGpUTQp

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η φετινή Premier League έχει ήδη ξεπεράσει τις κόκκινες κάρτες της περασμένης σεζόν, καθώς σε 140 παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, έχουν βγει συνολικά 31 κόκκινες. Για να καταλάβει κανείς τη μεγάλη διαφορά με την περασμένη αγωνιστική περίοδο, αρκεί να γνωρίζει ότι στα 380 παιχνίδια που έγιναν, βγήκαν μόλις 30 κόκκινες κάρτες, με τον συγκεκριμένο αριθμό να αποτελεί και το... χειρότερο ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος.

31 - There have been 31 red cards in the 140 Premier League games this season, already more than they were in all 380 matches in the division last term (30). Clampdown. pic.twitter.com/gFHcj4slUi