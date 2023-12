Την δέκατη συνεχόμενη της νίκη στο «Άνφιλντ» με διαφορά τουλάχιστον δύο γκολ σημείωσε το βράδυ της Πέμπτης η Λίβερπουλ.

Την πρώτη θέση στον όμιλο της στο Europa League «κλείδωσε» το βράδυ της Πέμπτης η Λίβερπουλ. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Λίντσερ και έφτασε στην άνετη επικράτηση με 4-0, «κλειδώνοντας» και μαθηματικά την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου.

Για τη Λίβερπουλ, αυτή φέτος ήταν η δέκατη νίκη σε εντός έδρας παιχνίδι, από τα συνολικά δέκα ματς που έχει δώσει στο «Άνφιλντ». Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο, είναι το γεγονός ότι και σε αυτά τα δέκα εντός έδρας παιχνίδια, οι «κόκκινοι» έχουν επικρατήσει με μια διαφορά, τουλάχιστον δύο γκολ.

Πρόκειται για ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς χρειάστηκαν να περάσουν 85 χρόνια ώστε μια αγγλική ομάδα να φτάσει σε δέκα σερί εντός έδρας νίκες, επικρατώντας σε όλες τις αναμετρήσεις με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά από τον αντίπαλο.

Η πρώτη ομάδα που το έκανε, ήταν η Γουλβς τη σεζόν 1938/39, όταν έφτασε σε 12 σερί εντός έδρας νίκες, με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά από τους αντιπάλους. Μια ιστορική επίδοση για τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στην Premier League.

10 - Liverpool have won all 10 of their games at Anfield in all competitions this season, each by a margin of 2+ goals. They're only the second English top-flight side ever to win 10 straight home games by 2+ goals, after Wolves from December 1938 to April 1939 (12). Perfect. pic.twitter.com/TSUFlGLxGm