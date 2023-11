Φέρντιναντ: «Ο Μέσι έκανε unfollow τον Γκαρνάτσο επειδή στηρίζει τον Ρονάλντο»

Σύμφωνα με τον Ρίο Φέρντιναντ, ο Λιονέλ Μέσι έκανε unfollow τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο λόγω της ιδιαίτερης συμπάθειας που τρέφει ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο είναι Ρονάλντο fanboy και δεν το κρύβει. Ωστόσο η συγκεκριμένη εμμονή φαίνεται πως ήταν ο λόγος που ο Γκαρνάτσο... έχασε τον Μέσι από τους ακολούθους του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης!

Ο Αργεντίνος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει συνεχώς τον θαυμασμό του προς το πρόσωπο του CR7, έχοντας μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη επιρροή που έχει ο Πορτογάλος σταρ στο παιχνίδι του.

Μάλιστα, ακόμα και στο απίθανο γκολ που πέτυχε κόντρα στην Έβερτον, ο 19χρονος πανηγύρισε με το χαρακτηριστικό «Siu» του Ρονάλντο, κάτι το οποίο το έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν.

Ο θαυμασμός αυτός φαίνεται πως ήταν και η αιτία να χάσει τον Λιονέλ Μέσι από τους ακολούθους του στο Instagram.

Σύμφωνα με τον παλαίμαχο στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ, ο Μέσι αποφάσισε να κάνει unfollow τον συμπατριώτη του εξαιτίας της εμμονής που έχει ο 19χρονος με τον μεγάλο του... αντίπαλο τα τελευταία χρόνια.

🚨RIO FERDINAND:



“My lad said to me Messi is unfollowed him (Garnacho) because he comes out, don’t care I’m a Ronaldo man, who is the GOAT? “Ronaldo.” When he is in the Argentina squad.”pic.twitter.com/AW4E0UcXKv