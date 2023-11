Με τον Κώστα Τσιμίκα στο αρχικό σχήμα θα ξεκινήσει η Λίβερπουλ στο μεγάλο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Βασικός σε ένα ακόμα παιχνίδι της Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο Άντριου Ρόμπερτσον εξακολουθεί να απουσιάζει και έτσι ο Έλληνας άσος βρίσκεται στην ενδεκάδα του Γιούργκεν Κλοπ για το μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Premier League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ.

Κανονικά στην ενδεκάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Έρλινγκ Χάαλαντ ο οποίος κρίθηκε έτοιμος για το ντέρμπι, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας.

Δείτε τις ενδεκάδες και των δύο ομάδων:

How we line up to take on Manchester City 📋🔴#MCILIV