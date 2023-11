Οι αστέρες της Premier League αποκάλυψαν πώς προφέρονται σωστά τα ονόματά τους!

Πιθανόν όλο αυτό το διάστημα προφέρατε λάθος τα ονόματα ορισμένων από τους καλύτερους παίκτες της Premier League. Μαζί κι εμείς ας μην κρυβόμαστε. ια παράδειγμα, αποκλείεται κάποιος να έλεγε Μπρούνο Φερ-νάντζ...; Ή Κέβιν Ντε Μπρόινερ. Και παρότι το όνομα του Βέλγου μέσου της Μάντεστερ Σίτι έχει δυσκολέψει όλο τον κόσμο πιθανόν, δεν περιμένει κανείς ότι υπάρχει δυσκολία και σε αυτό του Πορτογάλου της Γιουνάιτεντ. Σε κάθε περίπτωση στο βίντεο που μοιράστηκε η Premier League στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, οι Ντομινίκ Σομποσλάι, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει στη Λίβερπουλ μετά τη μετακίνησή του το καλοκαίρι, ο Καόρου Μιτόμα, ο Μικαΐλο Μούντρικ και πολλοί ακόμα..Εδώ είναι μια επιλογή παικτών που δίνουν τη σωστή προφορά των ονομάτων τους: Ντομινίκ Σόμποσλαι, Ράζμους Χόιλουν, Μικάιλο Μούντρικ...

Περιττό να πούμε ότι οι οπαδοί στο διαδίκτυο παραδέχτηκαν ότι προφέρουν λάθος τα ονόματά τους όλο αυτό το διάστημα.

Δείτε το βίντεο εδώ:

