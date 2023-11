Προβλήματα και για την Τότεναμ στην Premier League, καθώς οι «spurs» φέρεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο της διοργανώτριας αρχής λόγω της πώλησης του Ζερμέιν Ντεφόε στην Πόρτσμουθ το 2008.

Αντιμέτωπη με την Premier League φαίνεται πως έρχεται και η Τότεναμ. Η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος «πάτησε» το κουμπί με την Έβερτον, αφαιρόντας από τα «ζαχαρωτά» δέκα βαθμούς για τις οικονομικές παραβάσεις των περασμένων ετών!

Οι εξελίξεις «τρέχουν» και άπαντες περιμένουν να μάθουν τι θα συμβεί με τα δύο «μεγαθήρια» του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς τόσο η Μάντσεστερ Σίτι, όσο και η Τσέλσι κινδυνεύουν άμεσα. Η Τότεναμ ωστόσο ενδέχεται να μπει επίσης στην «black list» της Premier League, καθώς δημοσίευμα από το «Νησί» αναφέρει ότι οι «spurs» πρωταγωνιστούν σε μια μεταγραφή την οποία ολοκλήρωσε «ερασιτέχνης ατζέντης».

Όπως αποκαλύπτουν οι «Times», η Τότεναμ έδωσαν τα «κλειδιά» της πώλησης του Ζερμέιν Ντεφόε στην Πόρτσμουθ το 2008, σε έναν μάνατζερ ο οποίος δεν ήταν επίσημα διαπιστευμένος. Οι τότε άνθρωποι της διοίκησης της Premier League, είχαν αποφασίσει να μην ασχοληθούν με το θέμα, ωστόσο τα τωρινά «κεφάλια» του αγγλικού πρωταθλήματος είναι έτοιμα να βάλουν στο τραπέζι όλα τα στοιχεία και να τα εξετάσουν.

