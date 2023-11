«Παρών» αναμένεται να... φωνάξει ο Έρλινγκ Χάαλαντ στο μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Θετικά νέα για τον Πεπ Γκουαρδιόλα εν όψει του μεγάλου ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Premier League, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ (25/11, 14:30) στο «Έτιχαντ». Ο Καταλανός μετράει ήδη πολλές σημαντικές απουσίες, καθώς στο «απουσιολόγιο» του βρίσκονται οι Ντε Μπρόινε, Στόουνς, Ακέ, Γκόμεθ, Νούνες, ενώ αμφίβολοι είναι και οι Κόβασιτς, Έντερσον που αποκόμισαν προβλήματα στο παιχνίδι με την Τσέλσι.

Ωστόσο τα νέα αυτή τη φορά είναι ευχάριστα, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Έρλινγκ Χάαλαντ θα αγωνιστεί κανονικά στο ντέρμπι με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Νορβηγός επιθετικός που τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τους Νήσους Φερόε, αποκόμισε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο του, ωστόσο όπως όλα δείχνουν θα είναι κανονικά έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι με τους «κόκκινους» και θα τεθεί στις υπηρεσίες του Πεπ Γκουαρδιόλα.

🔵🇳🇴 🚨Understand Erling Haaland’s injury is not serious and he will be fit for City vs Liverpool.



Haaland will not risk to play vs Scotland after his problem but he’ll be regularly back for Man City. pic.twitter.com/Nu0T6Eawrf