Ο Έρλινγκ Χάαλαντ υπέστη τον ίδιο τραυματισμό στον αστράγαλο που είχε υποστεί στο ματς με την Μπόρνμουθ, σύμφωνα με τον γιατρό της ομάδας της Νορβηγίας.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του χθεσινού (16/11) φιλικού αγώνα της Νορβηγίας με τις Νήσους Φερόε. Ο επιθετικός του Γκουαρδιόλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μόλις στο δεύτερο ημίχρονο, ολοκλήρωσε το παιχνίδι στο γήπεδο, αλλά η παρουσία του στον αγώνα με τη Λίβερπουλ είναι υπό αμφισβήτηση. Προς το τέλος του δεύτερου 45λεπτου «έστριψε» τον αστράγαλό του και αν και ο τραυματισμός φαινόταν σοβαρός, ο 23χρονος συνέχισε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Σύμφωνα με τα Μέσα του εξωτερικού ο θηριώδης επιθετικός είναι τώρα αμφίβολος για τον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου (25/11) με τη Λίβερπουλ κι αυτό γιατί αυτός είναι ο δεύτερος παρόμοιος τραυματισμός που υφίσταται τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι χρειάστηκε να φύγει από το γήπεδο στο ημίχρονο του αγώνα της με την Μπόρνμουθ, που κέρδισαν οι «πολίτες» με 6-1.

Ο Νορβηγός είπε στον Πεπ Γκουαρδιόλα ότι ο πόνος είχε υποχωρήσει μετά από 24 ώρες, κι αγωνίστηκε στο επόμενο παιχνίδι της Σίτι με τη Γιουνγκ Μπόις σκοράροντας μάλιστα δύο φορές. Στο χθεσινοβραδινό ματς, ο Χάαλαντ φάνηκε να πονάει αρκετά, οπότε μπορούμε να μιλάμε για υποτροπή, που θα τον κρατούσε μακριά από το γήπεδο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο γιατρός της εθνικής ομάδας Όλα Σαντ είπε στο TV2: «Ήταν το ίδιο που συνέβη εναντίον της Μπόρνμουθ πριν από μιάμιση εβδομάδα. Το είχε και παλιότερα. Πρόκειται για μια ελαφριά στροφή στον αστράγαλο, όπου είναι λίγο ευάλωτος. Πονάει πολύ αμέσως και μετά ο πόνο υποχωρεί αρκετά γρήγορα. Θα δούμε αύριο πώς είναι τότε. Τώρα θα λάβει κάποια θεραπεία, μετά θα υπάρξει ησυχία και ξεκούραση. Έχουμε ήδη μιλήσει με τη Σίτι. Ο Έρλινγκ έχει ήδη μιλήσει τόσο με τη Σίτι όσο και με τον [επικεφαλής γιατρό] Μάριο [Παφούντι]».

The second twisted ankle in a month for Erling Haaland



He went down late on during Norway's 2-0 win over Faroe Islands and played on until full time.