Επαφές ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στον ατζέντη του Αντουάν Γκριεζμάν αποκαλύπτουν οι Άγγλοι, με τους «κόκκινους διαβόλους» να προσφέρουν στον Γάλλο σταρ τριπλασιασμό του μισθού που έχει στην Ατλέτικο!

Οι εξελίξεις «τρέχουν» τις τελευταίες ημέρες στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όσον αφορά το διοικητικό θέμα του συλλόγου.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από το «νησί», ο πλουσιότερος Βρετανός άνθρωπος του πλανήτη, θα δαπανήσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ για το μειοψηφικό πακέτο του 25% των «κόκκινων διαβόλων», έχοντας θέσει μάλιστα και τον όρο, να έχει τον πλήρη έλεγχο στον αθλητικό τομέα, το «team» που θα έχει μαζί του από πίσω.

Η Γιουνάιτεντ ωστόσο δεν έχει αφήσει στο έλεος της μοίρας της το μέλλον του ρόστερ της, καθώς σύμφωνα με τους Ισπανούς, έχει γίνει μια πρώτη επαφή με την πλευρά του Αντουάν Γκριεζμάν. Ο Γάλλος σούπερ σταρ που βγάζει... μάτια με την Ατλέτικο Μαδρίτης, φέρεται να είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του αγγλικού συλλόγου, ο οποίος έχει ήδη προσεγγίσει τον ατζέντη του «Γκριζού».

Όπως αποκαλύπτει η «ElNational Cat», η Γιουνάιτεντ είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να αποκτήσει τον Γκριεζμάν και μάλιστα φέρεται να του έχει προσφέρει τριπλασιασμό του μισθού που έχει στην Ατλέτικο! Εάν καταφέρει να συμφωνήσει με τον Γάλλο, τότε η μεταγραφή αναμένεται να προχωρήσει, καθώς η ρήτρα που έχει στο συμβόλαιο του με τους «ροχιμπλάνκος», ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, ότι ο Γκριεζμάν έχει δείξει τις προθέσεις του, καθώς σε δηλώσεις του πρόσφατα τόνισε ότι περιμένει την πρόταση ανανέωσης της Ατλέτικο Μαδρίτης.

