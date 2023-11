Αντουάν Γκριεζμάν: Ο πιστός και υποτιμημένος «στρατιώτης» του Σιμεόνε

Παίζει ως επιθετικός, ως εξτρέμ, ως μεσοεπιθετικός και ως καθαρός μέσος. Όπου και να τον βάλει ο Ντιέγκο Σιμεόνε, εκείνος αποδίδει με την ίδια νοοτροπία, έχοντας πάντα καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο λόγος για τον πιστό «στρατιώτη» του «Τσόλο», Αντουάν Γκριεζμάν.

«Όταν κανένας δεν ήθελε την επιστροφή του, εγώ ήμουν σίγουρος ότι έχει γεννηθεί για να αγωνίζεται στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Είμαι πολύ τυχερός που έχω έναν ποδοσφαιριστή σαν τον Αντουάν Γκριεζμάν στο πλευρό μου», δήλωσε ο Ντιέγκο Σιμεόνε, αμέσως μετά την εμφατική νίκη της ομάδας του κόντρα στη Σέλτικ με 6-0, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Diego Simeone is in awe of Antoine Griezmann:



"When everyone did not agree with his return, I was convinced that he was born to play for Atletico Madrid."



"I am lucky as a coach to have a footballer like him on my side."pic.twitter.com/ODAN8LhzuZ