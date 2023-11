Δέκα πράγματα για τον Ομπι Μάρτιν που έβαλε 10 γκολ στη Λίβερπουλ! (vid)

Η Αρσεναλ U16 επικράτησε 14-3 της αντίστοιχης της Λίβερπουλ και πλέον καλούμαστε όλοι να κρατήσουμε το όνομα του Τσίντο Ομπι Μάρτιν που βρήκε 10 φορές δίχτυα! Στην Αγγλία θεωρούν πως θα ντεμπουτάρει άμεσα στην Premier League, παρότι ακόμη δεν έχει κλείσει τα 16 του χρόνια!

Το όνομα του Τσίντο Ομπι Μάρτιν προφανώς και δεν σας λέει κάτι. Βασικά δεν κανέναν μας, μέχρι που πριν από μερικές ώρες η «μισή» Αγγλία μιλάει για εκείνον.

Βλέπετε σε αγώνα για το πρωτάθλημα των U16 μεταξύ της Αρσεναλ που αγωνίζεται και της Λίβερπουλ εκείνος σημείωσε 10 γκολ (!) και οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με το εκκωφαντικό 14-3!

Αυτόματα και εύλογα ο μόλις 15 και κάτι μηνών επιθετικός αποτελεί το talk of the town του νησιού και με αφορμή αυτό θα μάθουμε από ένα πράγμα για εκείνον, για όσες φορές βρήκε δίχτυα κόντρα στους «reds».

1) Γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου του 2007 στο Γκλόστρουπ της Δανίας, που λογίζεται για προάστιο της Κοπεγχάγης και έχει πληθυσμό περίπου 25.000 κατοίκων. Μάλιστα από εκεί κατάγεται και ο γνώριμός μας από τον Παναθηναϊκό Ρενέ Χένρικσεν, ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών που έπαιξαν ποτέ στην Ελλάδα.

2) Στην Αγγλία βρέθηκε πριν από περίπου 15 μήνες και με το «καλημέρα» ξεχώρισε. Ο Ιαν Ράιτ, μεγάλος άσος του παρελθόντος με τη φανέλα της Αρσεναλ, είπε πρόσφατα για τον πιτσρικά, όταν η κουβέντα έφτασε σε εκείνον. «Είναι μόνο 15; Ειλικρινά; Είναι τόσο γρήγορος μέσα στο γήπεδο, παρά το ύψος του». Για την ιστορία βλέπει τον κόσμο από τα 178 εκατοστά και ας μην ξεχνάμε πως βρίσκεται ακόμη στην ανάπτυξη.





3) Επειδή είναι πολύ μικρός να υπογράψει συμβόλαιο ή έστω κάτι άλλο παρεμφερές, δεσμεύεται με τους Λονδρέζους με υποτροφία και για την επόμενη σεζόν (2024/25).

4) Πρόσφατα με την U18 της Αρσεναλ, στα τέλη του Σεπτεμβρίου, σημείωσε χατ-τρικ, στο 4-0 των «κανονιέρηδων» επί της Σαουθάμπτον. Το σημερινό ματς ήταν με την U16.

5) Πριν από μερικές ημέρες αγωνίστηκε και στο Youth League, στα δύο παιχνίδια της Αρσεναλ με τη Σεβίλλη. Ακόμη δεν έχει κλείσει τα 16 του και πήρε μέρος σε αναμετρήσεις απέναντι σε αρκετά μεγαλύτερούς του σε ηλικία.

6) Συν τοις άλλοις έχει συμμετάσχει και σε προπόνηση της πρώτης ομάδας του club, υπό τις οδηγίες του Μίκελ Αρτέτα. Μάλιστα γράφεται πως στο άμεσο χρονικό διάστημα θα ντεμπουτάρει στην Premier League, όπου πάντως δεν θα αναγορευτεί ως ο νεαρότερος που αγωνίστηκε στη λίγκα.

7) Ηδη τρεις Ομοσπονδίες «ερίζουν» για την Εθνική ομάδα που θα επιλέξει να αγωνιστεί. Εκείνη της γενέτειράς του (η μητέρα του είναι από τη Δανία), της Νιγηρίας λόγω της καταγωγής του πατέρα του και φυσικά της Αγγλίας, της χώρας που πλέον διαμένει, πάει σχολείο και παίζει μπάλα.

Schoolboy striker Chido Obi-Martin trained with the first-team today.



He could be involved with the U19s against Sevilla tomorrow. https://t.co/csUhm4fhzT