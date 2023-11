Πρωτόγνωρο ήταν για τον Πεπ Γκουαρδιόλα το τελικό 4-4 με την Τσέλσι, καθώς αυτή ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του Καταλανού ως προπονητής που μια από τις ομάδες του πρωταγωνιστεί σε τέτοιο σκορ.

Στην ιστορία της Premier League θα μείνει το ασύλληπτο παιχνίδι που διεξήχθη στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι δύο ομάδες έδωσαν μια μοναδική παράσταση, με οκτώ γκολ, ανατροπές, μονομαχίες, με το τελικό αποτέλεσμα να δίνει στις δύο ομάδες από έναν βαθμό (4-4).

Ειδικότερα, για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, η αναμέτρηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί και πρωτόγνωρη, καθώς ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν είχε συμμετάσχει ως προπονητής σε ένα παιχνίδι που το τελικό αποτέλεσμα «έγραψε» 4-4. Αυτή για τον Καταλανό ήταν η πρώτη φορά μετά από 881 αγώνες στην επαγγελματική του καριέρα στην άκρη του πάγκου.

Pep Guardiola's 882nd game as a manager was the first to see his team score and concede four goals in a single match

Αυτή μάλιστα για τον Γκουαρδιόλα, ήταν η πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια που η ομάδα του δέχεται τουλάχιστον τέσσερα γκολ σε ένα παιχνίδι. Τελευταία φορά που συνέβη αυτό, ήταν στις αρχές της σεζόν 2020/21, όταν η Λέστερ κατάφερε να διαλύσει τη Μάντσεστερ Σίτι μέσα στο «Έτιχαντ» με 5-2.

Man City conceded 4 goals for the first time in 180 games - since 5-2 defeat vs Leicester in Sep 2020.



Man City conceded 4 goals for the first time in 180 games - since 5-2 defeat vs Leicester in Sep 2020.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάστημα που βρίσκεται ο Γκουαρδιόλα στο Μάντσεστερ, η Σίτι έχει δεχτεί πέντε φορές σε ένα παιχνίδι 4+ γκολ, με τη Λέστερ να έχει το έχει καταφέρει σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.