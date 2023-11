Η ζήτηση για ένα εισιτήριο στο City Ground είναι τεράστια και η διοίκηση της Νότιγχαμ σκέφτεται ως προσωρινή λύση ανακυκλωμένα εμπορευματοκιβώτια, όπως έκαναν και οι Καταριανοί στο Μουντιάλ.

Η Νότιγχαμ έχει έτοιμα τα πλάνα για την ανακατασκευή του «City Ground» και την αύξηση της χωρητικότητας του από 30.445 θέσεις σε 35.000, ωστόσο η μεγάλη ζήτηση για ένα εισιτήριο αναγκάζει τη διοίκηση να βρει άμεσες λύσεις. Οπως αποκαλύπτει το Athletic, η Φόρεστ έχει εκπονήσει προσωρινά σχέδια για την ανέγερση εξέδρας που θα κατασκευαστεί σε ανακυκλωμένα εμπορευματοκιβώτια και θα βασίζεται στο Στάδιο «974» που χρησιμοποιήθηκε στο Κατάρ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οπως τονίζεται, η Νότιγχαμ θα μπορούσε να είχε διαθέσει μέχρι και 50.000 εισιτήρια για μερικά από τα πιο ελκυστικά παιχνίδια από τότε που επέστρεψε στην Premier League. Τα σχέδια είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια απόφαση για το πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση του πλάνου. Ωστόσο, χωρίς να απαιτείται πολεοδομική άδεια, θα μπορούσε να αρχίσει πριν από τα Χριστούγεννα.

Η μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων στο «City Ground» από τότε που η Νότιγχαμ επέστρεψε στην Premier League σημειώθηκε εναντίον της Άρσεναλ την περασμένη σεζόν, όταν 29.514 φίλοι της παρακολούθησαν τη σπουδαία νίκη παραμονής.

Tomorrow, the readiness of Ras Abu Aboud Stadium, the seventh stadium for the 2022 World Cup, will be announced. The stadium is built of 974 shipping containers, with the ability to be dismantled in the future and to be recycled for its components in other projects @roadto2022 pic.twitter.com/INH8DknL5e