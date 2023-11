Ποια είναι τα τρία πιο «τρελά» παιχνίδια της Premier League φέτος σύμφωνα με τη στατιστική κατηγορία των expected goals. Μέσα στα δύο η Τσέλσι του Ποτσετίνο.

Το πιο συναρπαστικό παιχνίδι της σεζόν διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι προσέφεραν ένα συναρπαστικό παιχνίδι με οκτώ γκολ, ανατροπές, μονομαχίες, με το τελικό αποτέλεσμα να δίνει στις δύο ομάδες από έναν βαθμό (1-1).

Οι δύο ομάδες κατάφεραν να δώσουν ένα απίστευτο «σόου» στο Λονδίνο, χορταίνοντας τους φιλάθλους με ένα ανεπανάληπτο παιχνίδι. Μπορεί το χθεσινό ντέρμπι να ήταν το κορυφαίο παιχνίδι της σεζόν -μέχρι στιγμής-, ωστόσο δεν ήταν το μοναδικό που προκάλεσε «παράνοια» φέτος.

Σύμφωνα με τη στατιστική κατηγορία των expected goals, το ντέρμπι ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Σίτι ήταν το πιο παραγωγικό της σεζόν και μάλιστα ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς μπήκαν οκτώ γκολ, ενώ «έπρεπε» να μπουν έξι με επτά.

Το συγκεκριμένο ματς ωστόσο δεν ήταν το μοναδικό που έφτασε σε τέτοια παρανοϊκά επίπεδα. Μια θέση πιο κάτω, με xG στα έξι γκολ, βρίσκεται το ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής στο Βόρειο Λονδίνο, ανάμεσα στην Τότεναμ και την Τσέλσι, το οποίο ολοκληρώθηκε με έξι... προβλεπόμενα γκολ.

Μια θέση πιο κάτω, με expected goals στα πέντε, βρίσκεται η επιβλητική επικράτηση της Νιούκαστλ επί της Άστον Βίλα με 5-1.

Matches with the most xG for both teams combined this season:



🥇 Chelsea 4-4 Man City (6.60xG)

🥈 Tottenham 1-4 Chelsea (6.02xG)

🥉 Newcastle 5-1 Aston Villa (5.52xG)