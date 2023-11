Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο μετά την ισοπαλία της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Λονδίνο δεν πήγε να δώσει το χέρι του στον Πεπ Γκουαρδιόλα και «όρμησε» κατά του διαιτητή, Άντονι Τέιλορ.

Έξαλλος Μαουρίτσιο Ποτσετίνο! Ο Αργεντινός τεχνικός δεν «κρατιόταν» έπειτα από την ολοκλήρωση του ισάπολου ντέρμπι της Τσέλσι με την Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Άντονι Τέιλορ.

Μετά το σφύριγμα της λήξης ο κόουτς των Λονδρέζων δεν πήγε να δώσει το χέρι του στον Πεπ Γκουαρδιόλα, ως είθισται και αντ' αυτού «όρμησε» στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί στον Άγγλο ρεφ. Μάλιστα μέλη του επιτελείου του μπήκαν στη μέση για να τον σταματήσουν.

Οι Μπλε διαμαρτύρονται τόσο για το πέναλτι των Πολιτών αλλά και για χέρι του Χάαλαντ στο δεύτερο του γκολ.

Mauricio Pochettino had a big reaction to referee Anthony Taylor after the final whistlepic.twitter.com/T5cKFDoeYr