Στην Μπράιτον μέχρι το 2026 ο Τζέισον Στιλ

Η Μπράιτον ανακοίνωσε την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Τζέισον Στιλ μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Europa League, Μπράιτον επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Τζέισον Στιλ μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Ο 33χρονος Άγγλος τερματοφύλακας έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που θα επεκτείνει την παραμονή του στους «γλάρους», στους οποίους τώρα έχει τον ρόλο του δεύτερου κίπερ, πίσω από τον ταλαντούχο Μπαρτ Φερμπρούγκεν.

Ο Τζέισον Στιλ ήρθε στην Μπράιτον το καλοκαίρι του 2018 ως ελεύθερος από την Σάντερλαντ. Από τότε έχει φορέσει 39 φορές την φανέλα των «γλάρων», έχοντας περισσότερα ματς μόνο με τις Μπλάκμπερν (120) και Μίντλεσμπρο (142).

