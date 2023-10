Στην ανανέωση του συμβολαίου του Καορού Μιτόμα προχώρησε η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Europa League, Μπράιτον.

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Europa League, Μπράιτον. Με επίσημη ανακοίνωση, οι «γλάροι» γνωστοποίησαν ότι έφτασαν σε συμφωνία ανανέωσης με τον Καορού Μιτόμα.

Ο Ιάπωνας εξτρέμ που αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο της αγγλικής ομάδας, υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι και το 2027, με την Μπράιτον να του βελτιώνει τις οικονομικές του απολαβές. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση, την οποία χαρακτήρισε σπουδαία και ο προπονητής του αγγλικού συλλόγου, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Ο Μιτόμα έχει κάνει εκρηκτικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, καθώς σε έντεκα εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μετράει 3 γκολ και 4 ασίστ, με το απίθανο του τέρμα κόντρα στη Γουλβς να αποτελεί το highlight της σεζόν.

