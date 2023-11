Έτοιμη να «φουλάρει» για την απόκτηση του Φλόριαν Βιρτζ είναι η Τσέλσι.

Μια ακόμη μεταγραφική «βόμβα» θέλει να πυροδοτήσει η Τσέλσι. Παρότι το πλάνο των «μπλε» δεν φαίνεται να λειτουργεί μέχρι στιγμής, ο Τοντ Μπόλι είναι διατεθειμένος να... ρίξει και άλλο ρευστό, με σκοπό να δώσει στον Μαουρίσιο Ποτσετίνο τα «εργαλεία» για να ανεβάσει και πάλι τους Λονδρέζους.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, η Τσέλσι θέλει τον «μάγο» της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Φλόριαν Βιρτζ, που βγάζει... μάτια υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο. Όπως αναφέρει η «Sport», οι «μπλε» έχουν τον πρώτο λόγο τη δεδομένη στιγμή, καθώς είναι οι μόνοι που έχουν τη διάθεση να φτάσουν στις «τρελές» οικονομικές απαιτήσεις της Λεβερκούζεν, οι οποίες κυμαίνονται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Βιρτζ διανύει μια εξαιρετική σεζόν και έχει μετατραπεί στον ηγέτη των «ασπιρίνων», έχοντας πέντε γκολ και οκτώ ασίστ σε 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τον Γερμανό παρακολουθούν επίσης η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν.

Στην τελευταία νίκη της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Βιρτζ σκόραρε ένα τρομερό γκολ, ζαλίζοντας την άμυνα της Φράιμπουργκ, καθώς είχε συμμετοχή και στο δεύτερο γκολ της ομάδας του Αλόνσο.

This goal needs to be spoken about more. 😮‍💨✨#B04SCF | #Bayer04 #Werkself #Wirtz pic.twitter.com/KKi9yVn7cp